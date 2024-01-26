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Допомога Україні від США «висить на волосині» через вплив Трампа – Financial Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допомога Україні від США «висить на волосині» через вплив Трампа – Financial Times
США не мають іншого джерела для фінансування допомоги Україні, окрім як пакет допомоги, за який має проголосувати Конгрес
фото з відкритих джерел

Перемога Трампа на республіканських праймеріз цього року посилила його вплив на партію, що ускладнює для законодавців прийняття компромісу.

Сполучені Штати Америки зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що протягом декількох тижнів учасники переговорів у Сенаті США намагалися укласти двопартійну угоду про посилення заходів на південному кордоні з Мексикою, яких вимагали республіканці в обмін на підтримку більшої допомоги Україні у сфері безпеки.

Однак Трамп, який хоче зробити імміграцію центральною темою своїх нападок на президента Джо Байдена під час виборів у листопаді 2024 року, виступив проти компромісної угоди.

Видання зазначає, що перемога Трампа на республіканських праймеріз цього року посилила його вплив на партію, що ускладнює для законодавців прийняття компромісу. «Нам потрібен сильний, потужний і, по суті, «Досконалий» кордон, і якщо ми цього не отримаємо, нам краще не укладати угоду, навіть якщо це змусить нашу країну тимчасово «закритися» на деякий час», – написав Трамп.

Колишній старший помічник демократів у Сенаті Джим Менлі заявив, що навряд чи будь-яка допомога буде надана найближчим часом через хаос всередині Республіканської партії.

У середу, 24 січня, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, який раніше був прихильником допомоги Україні, заявив на закритому засіданні законодавців, що «політика змінилася» навколо угоди щодо кордону і збільшення фінансування для Києва.

Тоді він назвав Трампа «номінантом» і сказав, що республіканці не хотіли б нашкодити йому.

Колишній керівник апарату Макконнелла Браян Макгуайр заявив, що імміграція може бути найбільш складним питанням у Конгресі, тому об'єднання його з чимось, чого відчайдушно прагнуть демократи, має великий сенс.

Він також зазначив, що у разі, якщо переговори щодо кордону в Конгресі проваляться, може бути зроблена остання спроба включити допомогу Україні в законодавство, аби зберегти фінансування уряду з дедлайнами в березні та вересні.

«Законодавчий шлях, безумовно, туманний, але я б ніколи не сказав „ніколи“, враховуючи ставки в обох питаннях», — сказав Макгуайр.

Кріс Мерфі, сенатор-демократ від Коннектикуту, і Джеймс Ленкфорд, сенатор-республіканець від Оклахоми, які ведуть переговори, не припиняють своїх зусиль. Сенатори продовжать працювати протягом вихідних, аби досягти потрібної згоди.

Як повідомлялося, представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні.

Нагадаємо, США не мають іншого джерела для фінансування допомоги Україні, окрім як пакет допомоги, за який має проголосувати Конгрес.

Якщо за допомогу не проголосують, то український народ відчує негативні наслідки, сказав заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Теги: Дональд Трамп США Україна

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