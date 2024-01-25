Трамп збільшив відрив від Байдена в рейтингу кандидатів у президенти США
Ймовірно, Трамп наростив підтримку на тлі вдалих результатів праймериз в Айові та Нью-Гемпширі
Колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Reuters/Ipsos.
За Трампа віддали б свої голоси 40% респондентів, тоді як за Байдена – 34%. Решта опитаних заявили, що не визначилися із вибором, планують голосувати за когось іншого або не голосуватимуть ні за кого.
Така перевага Трампа зберігалася і тоді, коли респондентам пропонували можливість проголосувати за кандидатів не від республіканців і демократів. Наприклад, коли третім кандидатом був Роберт Кеннеді-молодший – племінник 35-го президента США, Трамп отримував 36% підтримки, Байден – 30%, а Кеннеді – 8%.
Опитування на початку січня показувало однакові результати для претендентів на президентську номінацію від Демократичної та Республіканської партії. Ймовірно, Трамп наростив підтримку на тлі вдалих результатів праймериз в Айові та Нью-Гемпширі.
Водночас більшість американських виборців в опитуванні висловили невдоволення й Трампом, і Байденом. Проти переобрання Байдена – 70%, а проти Трампового – 56%. Як зазначається, три чверті респондентів вважають, що чинний президент США надто старий для роботи у владі.
Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі, випередивши свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.
Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові.
Як повідомлялося, Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США.
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