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Трамп збільшив відрив від Байдена в рейтингу кандидатів у президенти США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Трамп збільшив відрив від Байдена в рейтингу кандидатів у президенти США
Колишній президент США Дональд Трамп
фото: AP

Ймовірно, Трамп наростив підтримку на тлі вдалих результатів праймериз в Айові та Нью-Гемпширі

Колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Reuters/Ipsos.

За Трампа віддали б свої голоси 40% респондентів, тоді як за Байдена – 34%. Решта опитаних заявили, що не визначилися із вибором, планують голосувати за когось іншого або не голосуватимуть ні за кого.

Така перевага Трампа зберігалася і тоді, коли респондентам пропонували можливість проголосувати за кандидатів не від республіканців і демократів. Наприклад, коли третім кандидатом був Роберт Кеннеді-молодший – племінник 35-го президента США, Трамп отримував 36% підтримки, Байден – 30%, а Кеннеді – 8%.

Опитування на початку січня показувало однакові результати для претендентів на президентську номінацію від Демократичної та Республіканської партії. Ймовірно, Трамп наростив підтримку на тлі вдалих результатів праймериз в Айові та Нью-Гемпширі.

Водночас більшість американських виборців в опитуванні висловили невдоволення й Трампом, і Байденом. Проти переобрання Байдена – 70%, а проти Трампового – 56%. Як зазначається, три чверті респондентів вважають, що чинний президент США надто старий для роботи у владі.

Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі, випередивши свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові. 

Як повідомлялося, Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США. 

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Теги: вибори у США США Джозеф Байден президент Дональд Трамп

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