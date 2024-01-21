Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Washington Post: США готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Washington Post: США готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів
фото з відкритих джерел

Хусити вважають свою кампанію, що включає понад 30 ракетних та безпілотних атак на комерційні та морські судна засобом тиску на Ізраїль

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для проведення тривалої військової операції проти хуситів у Ємені, оскільки низка завданих ударів не змогла зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі. Про це повідомляє The Washington Post.

Білий дім зібрав високопоставлених посадовців, щоб обговорити варіанти подальших дій адміністрації Байдена у відповідь на дії підтримуваного Іраном руху.

Хусити вважають свою кампанію, що включає понад 30 ракетних та безпілотних атак на комерційні та морські судна з листопада, засобом тиску на Ізраїль.

Представники адміністрації, які говорили на умовах анонімності, описали свою стратегію в Ємені як спробу підірвати високопоставлений військовий потенціал хуситів, щоб обмежити їхню здатність здійснювати напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці або, щонайменше, забезпечити достатній стримувальний чинник, щоб судноплавні компанії, які уникають ризику, відновили відправку суден водними шляхами регіону.

«Ми чітко уявляємо собі, хто такі хусити та який їхній світогляд. Тому ми не впевнені, що вони негайно припинять свої дії, але ми, безумовно, намагаємося послабити та знищити їхній потенціал», – сказав високопоставлений американський чиновник.

Американська відповідь, що швидко розширюється, також ризикує втягнути Байдена у ще одну нестабільну кампанію в регіоні, який уже не раз підводив американських військових, що може підірвати його спробу переорієнтувати зовнішню політику США на РФ та Китай.

Раніше повідомлялося, що американська авіабаза в Іраку потрапила під потужний ракетний обстріл, внаслідок якого кілька американських військових були поранені. 

Нагадаємо, хусити здійснили атаку на американський корабель Chem Ranger, випустивши дві балістичні ракети.

Як повідомлялося раніше, Корпус ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США.

До слова, Протиповітряна оборона США збила озброєний безпілотник над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються військові США та інших міжнародних сил.

Теги: Адміністрація Президента Ізраїль Китай обстріл чиновник військові балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна розповсюджується по всій планеті...
Світ у вогні. Де чекати наступну «гарячу точку»?
26 грудня, 2023, 18:51
Ситуація на Близькому Сході завжди була непростою
Складність світу на прикладі Ірану і Пакистану
18 сiчня, 10:33
ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників
ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників
25 грудня, 2023, 03:40
Окупанти вдарили по Куп’янщині: є загиблий та поранені
Окупанти вдарили по Куп’янщині: є загиблий та поранені
7 сiчня, 22:30
Міністр оборони Йоав Галлант (у центрі) зустрівся з родинами заручників у військовому штабі Кірія в Тель-Авіві
Міністр оборони Ізраїлю відповів, коли закінчаться бойові дії в Газі
8 сiчня, 05:50
Сучасні економіки надто залежні від технологічної продукції, а люди залежні від гаджетів та побутової техніки
Чи зможе Росія довго воювати без китайської електроніки
4 сiчня, 13:13
Після ранкової атаки на столицю на цей час троє загиблих
У Шевченківському районі столиці рятувальники дістали ще одного загиблого з-під завалів
29 грудня, 2023, 13:17
Росія перетягує міфи про «Велику Вітчизняну» на війну в Україні
Росія порівнює події Другої світової з війною в Україні – ISW
11 сiчня, 06:17
Очікується, що в діях проти позицій хуситів у Ємені будуть задіяні сили Великої Британії, США та інших країн
США та Британія готуються завдати ударів по хуситах в Ємені – The Guardian
12 сiчня, 01:02

Соціум

Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8301
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7533
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua