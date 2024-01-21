Washington Post: США готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів

Хусити вважають свою кампанію, що включає понад 30 ракетних та безпілотних атак на комерційні та морські судна засобом тиску на Ізраїль

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для проведення тривалої військової операції проти хуситів у Ємені, оскільки низка завданих ударів не змогла зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі. Про це повідомляє The Washington Post.

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Білий дім зібрав високопоставлених посадовців, щоб обговорити варіанти подальших дій адміністрації Байдена у відповідь на дії підтримуваного Іраном руху.

Хусити вважають свою кампанію, що включає понад 30 ракетних та безпілотних атак на комерційні та морські судна з листопада, засобом тиску на Ізраїль.

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Представники адміністрації, які говорили на умовах анонімності, описали свою стратегію в Ємені як спробу підірвати високопоставлений військовий потенціал хуситів, щоб обмежити їхню здатність здійснювати напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці або, щонайменше, забезпечити достатній стримувальний чинник, щоб судноплавні компанії, які уникають ризику, відновили відправку суден водними шляхами регіону.

«Ми чітко уявляємо собі, хто такі хусити та який їхній світогляд. Тому ми не впевнені, що вони негайно припинять свої дії, але ми, безумовно, намагаємося послабити та знищити їхній потенціал», – сказав високопоставлений американський чиновник.

Американська відповідь, що швидко розширюється, також ризикує втягнути Байдена у ще одну нестабільну кампанію в регіоні, який уже не раз підводив американських військових, що може підірвати його спробу переорієнтувати зовнішню політику США на РФ та Китай.

Раніше повідомлялося, що американська авіабаза в Іраку потрапила під потужний ракетний обстріл, внаслідок якого кілька американських військових були поранені.

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Нагадаємо, хусити здійснили атаку на американський корабель Chem Ranger, випустивши дві балістичні ракети.

Як повідомлялося раніше, Корпус ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США.

До слова, Протиповітряна оборона США збила озброєний безпілотник над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються військові США та інших міжнародних сил.