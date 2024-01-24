Трамп перемагає на президентських праймеріз в Нью-Гемпширі

Дональд Трамп випередив свою конкурентку Ніккі Гейлі

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі. Про це повідомляє CNN.

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Трамп випереджає свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Як зазначає CNN, перемога на праймеріз пришвидшує третє поспіль висунення Трампа в президенти від Республіканської партії.

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Ніккі Гейлі привітала Дональда Трампа з перемогою на первинних виборах від Республіканської партії в Нью-Гемпширі після того, як телекомпанія CNN спрогнозувала, що Трамп посяде перше місце, але заявила, що залишається в перегонах.

«Я хочу привітати Дональда Трампа з його перемогою сьогодні ввечері. Він її заслужив, і я хочу це визнати. Але змагання від Республіканської партії ще далекі від завершення, оскільки ще багатьом штатам належить проголосувати», – зазначила Гейлі.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США.

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Нагадаємо, виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному.

До слова, кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що припиняє участь у перегонах за висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії.