Із 20 автозаводів у Росії через санкції залишилося лише два

Від російського автопрому залишилися лише АвтоВАЗ та китайський завод у Тульській області

У травні російський автопром упав на 96,7%

Російські автозаводи почали закриватися після початку повномасштабної війни в Україні та запроваджених проти економіки країни-агресора санкцій. Про це пише «Общая газета».

Так, із 20 автозаводів, які працювали на території РФ на момент початку вторгнення, нині залишаються лише два. Це АвтоВАЗ, що був заснований ще в радянські часи, а також завод з виробництва китайських автомобілів Haval у Тульській області.

У травні автопром країни-агресора обрушився – обсяги випуску нових автомобілів знизилися на 96,7%.

Видання зазначає, що протягом останнього весняного місяця з конвеєрів російських автозаводів зійшло лише 4 тис. автівок, тоді як до початку війни щомісяця там випускалося більше 100 тис. автомобілів.

Нагадаємо, що у квітні навіть АвтоВАЗ припиняв роботу через санкції, які унеможливили постачання частини деталей для російських автомобілів.

8 червня завод оголосив про відновлення виробництва єдиної моделі автомобіля «Лада», яка зараз випускається на заводі – Lada Granta. Втім, автівки почали виготовляти без імпортних комплектуючих – автоматичної коробки передач, системи ABS, подушок безпеки та ін.

Та уже через день керівництво АвтоВАЗу заявило, що зупиняє конвеєр, знову переводячи завод у «режим простоювання».

При цьому, купуючи нові Lada Granta, росіяни мають обов'язково підписати два нові документи. У першому сказано, що систему ЕРА-ГЛОНАСС доведеться докуповувати власнику самостійно, за свій рахунок.

У другому йдеться про те, що покупець повністю погоджується з тим, що на «антикризовій» версії Lada Granta він не зможе виїхати за межі РФ.

Читайте також: Путін визнав катастрофу у російському автопромі