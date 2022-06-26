Нікудишня для ЄС. При покупці «Лади» росіяни підписують особливий документ

Через санкції ЄС та США «АвтоВАЗ» втратив можливість «екіпірувати» нові автомобілі деякими важливими компонентами

Росіяни, купуючи нову Lada Granta 2022, зобов'язані підписати документ про невиїзд на ній до Європи. Про це повідомляє пресслужба компанії-виробника машини, а також рашистські ЗМІ.

«Сьогодні офіційний дилер Lada підтвердив, що разом із покупкою машини потрібно буде обов'язково підписати два нові документи. У першому сказано, що систему ЕРА-ГЛОНАСС доведеться докуповувати власнику самостійно, за свій рахунок. У другому йдеться про те, що покупець повністю погоджується з тим, що на «антикризовій» версії Lada Granta він не зможе виїхати за межі РФ. Виняток – Білорусь, де також знизили мінімальні норми екологічності та безпеки на випадок можливих санкцій», – йдеться у повідомленні.

Через санкції ЄС та США «АвтоВАЗ» втратив можливість «екіпірувати» нові автомобілі деякими важливими компонентами. Зокрема, «антикризова» Lada Granta 2022 залишиться без системи Ера-глонасс, блоку ABS та подушок безпеки. Після того, як стало відомо про комплектацію автомобіля, в мережі його стали називати не інакше, як «машиною-вбивцею».

Як повідомлялося, у Росії планують відродити автомобільні бренди «Волга» та «Побєда». Так росіяни зібралися рятувати автомобільну галузь.

Нагадаємо, міністр фінансів Росії Антон Силуанов на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що російські чиновники повинні пересісти з іномарок на вітчизняні автомобілі «Лада».

У квітні АвтоВАЗ припинив роботу через санкції, які унеможливили постачання частини деталей для російських автомобілів.

8 червня завод оголосив про відновлення виробництва єдиної моделі автомобіля «Лада», яка зараз випускається на заводі – Lada Granta. Втім, автівки почали виготовляти без імпортних комплектуючих – автоматичної коробки передач, системи ABS, подушок безпеки та ін.