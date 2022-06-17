Путін визнав катастрофу у російському автопромі

Путін бідкається, що автомобільна промисловість Росії занепадає, але боїться згадати справжню причину цього процесу

Кремль вимагає до кінця року вирішили усі проблеми російських автозаводів

Володимир Путін, уникаючи згадок про санкції, все ж визнав, що ситуація в автомобільній промисловості Росії є катастрофічною. Про це президент Росії заявив на нараді, присвяченій проблемам вітчизняної автомобільної промисловості.

Путін нагадав, що в останні два довоєнні роки в Росії щорічно продавалися 1,5 млн автомобілів. Але за п’ять місяців поточного року цей показник упав на 51%. Це спричинило різке подорожчання автівок на російському ринку, бо, за словами хазяїна Кремля, падіння рівня продажу «не повинно було вийти за межі 20-25%».

Путін заявив чиновникам, присутнім на нараді, що автомобільну галузь треба рятувати дуже швидкими темпами. «У поточному році, до закінчення року потрібно зробити все необхідне, щоб ситуація не стала надзвичайною, надмірно гострою», – наголосив президент Росії.

Зазначимо, що у своєму виступі, говорячи про причини такої ситуації, Путін постійно уникав згадок про західні санкції. На початку своєї промови російський лідер згадав про «відомі обставини та причини». Відхід іноземних автомобільних компаній з російського ринку через запроваджені санкції Путін охарактеризував як «демарш», без пояснення його причин.

А у кінці виступу президент Росії заявив: «Ще раз хотів би наголосити: ситуація непроста. Ви це самі чудово знаєте, розумієте».

Нагадаємо, міністр фінансів Росії Антон Силуанов на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що російські чиновники повинні пересісти з іномарок на вітчизняні автомобілі «Лада».

Таким чином керівник міністерства вирішив врятувати одне із головних підприємств галузі, АвтоВАЗ, що зупинило виробництво – наситивши підприємство державними замовленнями.

Додамо, що у квітні АвтоВАЗ припинив роботу через санкції, які унеможливили постачання частини деталей для російських автомобілів.

8 червня завод оголосив про відновлення виробництва єдиної моделі автомобіля «Лада», яка зараз випускається на заводі – Lada Granta. Втім, автівки почали виготовляти без імпортних комплектуючих – автоматичної коробки передач, системи ABS, подушок безпеки та ін.

Та уже через день керівництво АвтоВАЗу заявило, що зупиняє конвеєр, знову переводячи завод у «режим простоювання».