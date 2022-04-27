«Газпром» пояснив, чому зупинив поставки газу до Польщі та Болгарії

РФ відновила постачання газу до Польщі зранку 27 квітня, але погрожує знову припинити поставки

РФ відновила постачання газу до Польщі зранку 27 квітня, але погрожує знову припинити поставки

Варшава і Софія відмовились платити Москві за газ у рублях

Російський монополіст «Газпром» повідомив, що повністю призупинив постачання газу болгарській компанії «Булгаргаз» та польській PGNiG у зв'язку з несплатою в рублях. Заяву компанії наводить російське агентство «ТАСС».

Відзначається, що «при несанкціонованому відборі російського газу з транзитних обсягів до третіх країн постачання для транзиту буде скорочено на цей обсяг».

Цинічну заяву «Газпрома» вже прокоментував міністр енергетики Болгарії Олександр Ніколов. Він зазначив, що постачання газу станом на ранок 27 квітня все ще триває, і для внутрішнього споживання ресурсу вистачить щонайменше на місяць.

Від Польщі офіційної реакції на повідомлення «Газпрому» поки не було. Втім ще після повідомлення про зупинку постачання у країні заявили, що наразі мають усі необхідні запаси та джерела альтернативного постачання, які гарантують Польщі газову безпеку.

І вже зранку 27 квітня Росія різко наростила постачання газу до Польщі за Ямальським контрактом після падіння до нуля. Як повідомляє Reuters з посиланням на дані мережі операторів газотранспортної системи Європейського Союзу, фізичні потоки газу газопроводом Ямал-Європа з Білорусі до Польщі становили 3 449 688 кВтг/годину о 7:22 за Києвом. При цьому росЗМІ пишуть, що Росія таки припиняє постачання газу до Польщі з 27 квітня через відмову платити за газ у рублях.

Тим часом угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що російський газ продовжує надходити до Угорщини відповідно до графіка, незважаючи на припинення поставок до Болгарії.

Додамо, що європейський ринок вже відреагував на дії «Газпрому» – вартість газу на торгах вранці 27 квітня підскочила на чверть і склала понад $1300 за тисячу кубічних метрів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила Росію за спроби шантажувати Європу. Мається на увазі те, як російський «Газпром» оголосив про припинення постачання газу у Польщу та Болгарію.

А ось Австрія піддалася на шантаж Путіна. Відень прийняв умови газового ультиматуму Кремля. Додамо, що Австрія не підтримає газове ембарго проти Росії. Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у них «немає вибору» і немає сенсу в санкціях, які завдають більше шкоди економіці Австрії, ніж Росії.

Як відомо, Європа вже готується до майбутньої зими.

Додамо, що утікач із «Газпромбанку» розповів про три газові війни Путіна.