Глава «Нафтогазу» попередив «Газпром»: за невиконання умов договору про транзит газу доведеться сплатити $12 млрд

Юрій Вітренко: якщо «Газпром» не виконує зобов’язання за контрактом, ми маємо право звернутися до арбітражу

Невиконання умов контракту на транзит російського газу українською територією в країни Європи обійдеться «Газпрому» в понад $12 млрд. Про це «Главкому» повідомив топ-менеджер НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. За його словами, компанія планує звернутися в міжнародний арбітраж через те, що 11 травня 2022 року російський «Газпром» закрив кран на магістральному газогоні «Союз» на території Росії. Таким чином, було припинено транзит газу через газовимірювальну станцію «Сохранівка» та прикордонну компресорну станцію «Новопсков», що знаходяться на окупованій території Луганщини.

Юрій Вітренко нагадав про передбачену в контракті компенсацію в разі порушення умов: «Згідно з чинним контрактом, «Газпром» повинен оплатити 40 млрд кубометрів заброньованої потужності через територію України. Ці вимоги встановлені за принципом ship or pay, тобто безвідносно до фактичного обсягу транспортування вони повинні заплатити. Тому ми очікуємо, що «Газпром» продовжить оплачувати транзит у повному обсязі за весь той обсяг, який вони забронювали на рік. Якщо вони не виконують свої договірні зобов’язання і не платять (за послуги транспортування газу – «Главком»), ми маємо право звернутися до арбітражу проти «Газпрому», – пояснив глава «Нафтогазу».

Юрій Вітренко нагадав: «Коли ми підписували цей новий транзитний договір (грудень 2019 року – «Главком»), була так звана мирова угода. Ми погодилися відкликати свої позови в арбітражі, який ми розпочали до підписання нового транзитного контракту, на загальну суму позовів у $12,2 млрд. Це означає, що якщо вони не виконають зобов’язання за транзитним контрактом 2019 року, ми вважаємо, що маємо право вимагати назад $12,2 млрд».

В останні дні 2019 року російський «Газпром» погодився виплатити «Нафтогазу» виграні в 2018 році у Стокгольмському арбітражі понад $2,9 млрд. При цьому Україна відмовилася від претензій за іншими позовами – на суму $12,2 млрд вимог компенсації за відсутності транзиту з 2020 року.

Відомо, що наприкінці грудня 2019 року після довготривалих переговорів за участі України, Росії та ЄС було досягнуто домовленостей про продовження транзиту російського газу українською територією до європейських країн. Новий транзитний контракт між «Газпромом» та ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» підписаний на п’ять років (на 2020-2025 роки) з умовою продовження після 2024 року ще на 10 років. Контракт передбачав, що мінімальний обсяг транзиту в 2020 році – 65 млрд кубометрів, а протягом 2021-2024 років – 40 млрд кубометрів щороку. Вперше в контракті про транзит «Газпром» зобов`язався робити передплату за резервовані потужності, незалежно від того, качають росіяни газ чи ні.

Загальна потужність української ГТС – 140 млрд кубометрів. Щодоби «Газпром» бронює потужності української газотранспортної системи (ГТС), розраховані на прокачування 178 млн куб м газу. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України (на умовах передоплати).