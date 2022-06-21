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    Політика

    Ярослав Качинський пішов у відставку

    Качинський звільнився із польського уряду - Ярослав Качинський пішов у відставку
    Качинський звільнився із польського уряду
    фото: Reuters

    Причини такого рішення політика наразі не відомі

    Віце-прем'єр-міністр Польщі і глава правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський пішов у відставку. Про це повідомляє Wiadomosci.

    Качинський також залишив посаду голови Комітету з національної безпеки. «В даний час я більше не працюю в уряді. Я вже подав заяву про звільнення на ім'я прем'єр-міністра, і воно було прийнято. Наскільки я знаю, президент також підписав його», – заявив він.

    За його словами, наступником на посаді віце-прем'єра стане Маріуш Блащак. Причини такого рішення політика наразі не відомі.

    Ярослав Александер Качинський – польський політик, співзасновник та голова партії «Право і справедливість», з 14 липня 2006 по 16 листопада 2007 – прем'єр-міністр Польщі.його вважать найвпливовішим політиком Польщі. Парламентські вибори 2015 року були виграні партією «Право і справедливість», незмінним очільником якої він є. З цієї причини багато людей у Польщі називають Ярослава Качинського «Начальником» (за прикладом Юзефа Пілсудського).

    Нагадаємо, Польща передала Україні самохідні артилерійські установки AHS Krab.

    Раніше повідомлялося, що Польща підпише з Україною один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

    Також варто зазначити, що Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.

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    Теги: Польща відставка уряд
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    Ярослав Качинський пішов у відставку