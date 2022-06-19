Польща передала Україні САУ Krab

У командуванні нагадали, що максимальна дальність стрільби САУ становить 40 кілометрів

Оперативне командування Схід повідомило, що Польща передала Україні самохідні артилерійські установки AHS Krab.

«Польський Краб ефективно «з'їдатиме» колони росіян! У рамках міжнародної військової допомоги дружня Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – САУ AHS Krab», – повідомили в командуванні.

У командуванні нагадали, що максимальна дальність стрільби САУ становить 40 кілометрів.

Довідка. AHS Krab – польська самохідна гаубиця калібру 155 мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і завдовжки у 52 калібри. Шасі установки – від САУ K9 Thunder виробництва південнокорейської компанії Samsung Techwin.

Зарядження напівавтоматичне, детонатори ракет налаштовані електронно. Кут вогню по горизонталі 360 градусів, по вертикалі від -3,5 до +70 градусів. Швидкість обертання вежі, а разом з тим і зміна кута піднесення ствола становить 10 градусів за секунду. «Краб» має 12,7-мм великокаліберний кулемет WKM-B, встановлений на базі, і приціл К-10Т на даху вежі.

Скорострільність чергами – 3 постріли за 10 секунд, вогонь високої інтенсивності – 6 пострілів за хвилину, практична скорострільність – 2 постріли за хвилину. Мінімальна дальність – 4,5 км, максимальна – 40 км. Час, необхідний для переходу гаубиці з похідного в бойове положення і виходу з поста після пострілу становить 30 секунд. Запас боєкомплекту – 29 ракет і 28 снарядів.

Раніше повідомлялося, що Польща підпише з Україною один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Також варто зазначити, що Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.