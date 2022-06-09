Польські САУ «Краб» уже допомагають воїнам на фронті

Підготовку для роботи з новим озброєнням проходять понад 1500 українських військових

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що польські САУ «Краб» уже на фронті і готові до виконання бойових завдань.

«Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ «Краб». Після гармат М777 та FH70, САУ «Ceasar» та М109А3 – це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити», – написав Резніков у Facebook.

Резніков зазначив, що станом на зараз Міністерством оборони забезпечено постачання до ЗСУ понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру.

«Запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід», – повідомив Резніков.

ЗСУ також поставили понад 50 гармат інших значних калібрів разом зі снарядами. Вони складають понад 75% обсягу, який був на початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Від партнерів Україна отримала близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо).

Міністр додав, що зараз підготовку для роботи з новим озброєнням проходять або ж почнуть її незабаром понад 1500 українських військових.

«Важлива суть: ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним Силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі. Але не від росії. російський Молох має в запасі ще багато засобів для пожирання людських життів задля задоволення свого імперського его. Тому ми наголошуємо – Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко. Ми довели, що в нас немає страху перед кремлем, на відміну від багатьох інших. Але ми, як країна, не можемо собі дозволити стікати кров'ю, втрачаючи наших кращих синів і доньок», – наголосив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в рамках пакету військової допомоги Україні відправили чергову партію причіпних гаубиць M777 ЗСУ.