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Американський генерал пояснив, як західні союзники реагуватимуть на ракетні удари по Україні

Надія Клочко
glavcom.ua
Американський генерал пояснив, як західні союзники реагуватимуть на ракетні удари по Україні
Бен Ходжес зазначив, що союзники України шукають способи прискорити поставки зброї
фото: УНІАН

«Важливо, що президент США засудив ці ракетні атаки»

Після масованих ракетних ударів Росії західні партнери України повинні дати зрозуміти, що кожен офіцер і урядовець буде притягнений до відповідальності. Таку позицію у інтерв’ю «Главкому» висловив американський генерал у відставці Бен Ходжес, який був командувачем сухопутними військами США в Європі (2014-2017).

Ходжес відзначив важливість заяви президента США Джо Байдена, яку той озвучив у відповідь на ракетні атаки Росії проти України. Байден виступив з рішучим засудженням ракетних ударів Росії та запевнив, що США посилять підтримку України. Американський генерал наголосив, що західні партнери уже шукають способи прискорити поставки озброєнь Україні.

«Важливо, що президент США засудив ці ракетні атаки, як майже всі світові лідери. Але зараз уже багато військового обладнання та озброєнь перебувають на шляху до України. Очевидно, що серед цих поставок є додаткові системи протиповітряної оборони. Я сподіваюсь, що Німеччина прискорить поставку зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Iris-T. Я знаю, що інші країни, а також США, шукають шляхи пришвидшення поставок систем протиповітряної оборони», – сказав він.

Генерал Ходжес, відповідаючи на запитання, чи могла б бути реакція США різкішою, ніж заява, з якою виступив Байден, висловив думку, що Сполучені Штати Америки мають дати чітко зрозуміти Росії, що усі причетні до атак проти України будуть притягнуті до відповідальності.

«Я думаю, що США повинні дати чітко зрозуміти, що кожен офіцер і урядовець, який був причетним до цих атак, кожен у їхньому підпорядкуванні, всі вони будуть притягнені до відповідальності. Адже вони винні у скоєнні воєнних злочинів. Нам потрібно опублікувати їхні імена, щоб всі знали, хто був відповідальним за ці атаки», – наголосив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським засудив ракетні удари Росії по території України, в тому числі по Києву, і пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони. У тому числі йшлося про передові системи протиповітряної оборони.

Байден також підкреслив свою постійну взаємодію з союзниками і партнерами, щоб продовжувати покладати витрати на Росію, притягати Росію до відповідальності за її воєнні злочини і злодіяння і надавати Україні допомогу в області безпеки, економічну і гуманітарну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський доручив розвідці встановити всіх причетних до ракетної атаки по Україні та до схем з іранськими дронами. 

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Теги: росія Джозеф Байден США війна

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