Зеленський доручив розвідці встановити причетних до ракетних атак по Україні

«Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста»

Президент України Володимир Зеленський доручив розвідці встановити всіх причетних до ракетної атаки по Україні та до схем з іранськими дронами. Про це він заявив у відеозверненні.

«Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього», – повідомив гарант.

За словами Зеленського, якби не ракетні обстріли 11 жовтня, енергетики і комунальники уже б відновили енергопостачання, водопостачання і звʼязок, які терористи пошкодили 10 жовтня.

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.