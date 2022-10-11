США нададуть Україні сучасні засоби ППО

Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони

Президент США Джо Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив засудження ракетних ударів Росії по території України, в тому числі по Києву, і пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони. Про це йдеться в заяві Білого дому.

У тому числі йшлося про передові системи протиповітряної оборони.

Він також підкреслив свою постійну взаємодію з союзниками і партнерами, щоб продовжувати покладати витрати на Росію, притягати Росію до відповідальності за її військові злочини і злодіяння і надавати Україні допомогу в області безпеки, економічну і гуманітарну допомогу.

У заяві пресслужби президента Зеленського також йдеться про розмову з Байденом.

«Провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Зараз це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці–, – підкреслив президент України.

Він додав, що лідерство Америки дуже важливе для України в питанні жорсткої позиції G7 і підтримки резолюції України на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.