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ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Росія тримає у Чорному морі два носії «Калібрів»
фото ілюстративне

Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває два російських судна-носії «Калібрів». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«12 ворожих кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму, із них два надводних носії «Калібрів» – це 16 ракет – і три великі десантні кораблі», – зазначили українські військові.

В командуванні «Південь» наголосили, що загроза ракетних ударів, дронів-камікадзе та обстрілів в зонах досяжності зброєю противника залишається надзвичайно актуальною.

Українській воїни закликали дотримуватись норм і правил безпеки та не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

Нагадаємо, окупанти у ніч на 12 жовтня атакували ракетами Запоріжжя.

Також 11 жовтня ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Додамо, ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами. Для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню. 

Теги: окупанти Чорне море обстріл військові

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