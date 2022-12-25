Аналітик розповів, навіщо підлеглі Путіна брешуть йому про ситуацію в Україні

Путін живе сьогодні у певній омані щодо реальної ситуації в Україні

Путін отримує викривлену інформацію щодо подій на фронті

Російський диктатор Володимир Путін не отримує від своїх підлеглих правдивої інформації щодо війни проти України. Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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Від початку повномасштабної війни Росії проти України Путін отримує викривлену інформацію щодо ситуації на фронті.

«Упродовж 30 років після розпаду СРСР громадяни РФ залишалися у полоні міфів та стереотипів про Україну, українців, про нібито бажання наших громадян жити з росіянами в одній державі», – сказав аналітик.

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Самі росіяни не хочуть бачити реальну ситуацію через власний шовінізм та ставлення до України як до колонії.

«Звідси й виникла та хибна стратегія, з якою окупанти планували своє вторгнення в Україну. Окрім того, російська армія роками була корумпованою. Боєздатність російських військ, яку малювали на папері, зовсім не відповідає реальній ситуації», – зазначив експерт.

За його словами, корумповані чиновники РФ привласнили значну частину бюджету, який мав бути спрямований на армію.

«Вони будували собі палаци, вели розкішне життя, а армія була недофінансована», – додав Стуканов.

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У Росії навіть сьогодні, майже через 10 місяців повномасштабної війни, називають її «спеціальною воєнною операцією». А те, що ця війна для РФ програна було зрозуміло ще навесні, вважає експерт.

«Але росіяни «вперлись рогом» і фактично впродовж літа вбили свою армію», – зауважив аналітик.

За його словами, ті чиновники, які розкрадали бюджет, зараз продовжують брехати своєму начальнику.

«Коли ці люди готують аналітичні записки для Путіна, а також папочки з документами та інформацією про події на фронті та забезпечення російської армії, вони розуміють, що від змісту цих папок залежить їхня кар'єра. Вони з усіх сил намагаються врятувати власну шкуру», – наголосив Стуканов.

Підлеглі Путіна розуміють, що якщо розкажуть про реальні поразки російської армії, то ризикують втратити свої посади, а також фінансові можливості для гарного життя. Тому вони брешуть Путіну, аби їх не змогли звинуватити у провалах російських військ.

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Тож очільник Кремля отримує неправдиві доповіді про ситуацію на фронті та живе у своїй реальності, де його армія перемагає.

«Путін живе сьогодні у певній омані щодо реальної ситуації в Україні. Він вважає, що російська армія повільно, але просувається», – сказав Стуканов.

За словами аналітика, звідси і з'являються тези російського диктатора на кшталт «Курочка по зернятку клює».

«Путін вірить, що цій «курочці» просто потрібно багато часу, аби склювати якийсь ангар зерна. Мовляв, його армія повільно, але рухається до перемоги. Путін дійсно у це вірить», – зазначив Стуканов.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну варто повернутись у реальність, а не говорити про «готовність до переговорів».

Нагадаємо, 22 грудня кремлівський диктатор провів пресконференцію, під час якої заявив, що мета російської влади – нібито якнайшвидше припинити війну в Україні.

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