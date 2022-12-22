Путін вже каже, що давно хотів припинити війну (відео)

Кремлівський диктатор цинічно переконує, що не хоче невиправданих втрат на війні

Мета російської влади – нібито якнайшвидше припинити війну в Україні. Про це на пресконференції цинічно заявив президент РФ Володимир Путін.

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«Я вже багато разів про це говорив. Адже наша – мета не розкручувати маховик військового конфлікту, а навпаки закінчити цю війну», – заявив президент держави-терористки.

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Також очільник Кремля вигадав причину, чому наразі російські окупанти не ведуть інтенсивні бойові дії на території України.

«Щодо того, що і як відбувається. Я багато разів казав: інтенсифікація бойових дій веде до невиправданих втрат. Курочка по зернятку клює», – наголосив Путін.

«Найкращим для нас є якнайшвидше завершення збройного конфлікту в Україні», – переконує диктатор.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що здивований відмовою української влади вести перемовини з Росією.

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Тим часом президент України Володимир Зеленський після повернення з Вашингтону, де він перебував з офіційним візитом 21 грудня, повідомив про хороші результати, які справді допоможуть Україні.

Зі свого боку Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою. Так, речниця МЗС РФ Марія Захарова у традиційному для «високого дипломатичного рівня» політики Росії заявила, що «Зеленский – это сукин сын Запада».