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Подоляк висміяв заву Путіна щодо переговорів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Подоляк висміяв заву Путіна щодо переговорів
Путін заявив, що РФ готова до переговорів
фото з відкритих джерел

Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності, зазначив Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну варто повернутись у реальність, а не говорити про «готовність до переговорів». Про це Подоляк написав у Twitter.

Путін перед цим дав інтерв'ю російському пропагандистському телебаченню, в якому заявив, що «РФ, на відміну від її опонентів, не відмовляється від переговорів щодо ситуації навколо України і готова домовлятися з усіма учасниками».

На висловлювання диктатора відреагував Подоляк, який написав, що «суб'єкту Путіну настав час повернутися до реальності».

Він зазначив, що саме Росія напала на Україну та вбиває цивільних. Також радник голови ОП наголосив, що РФ не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності.

«Це очевидно. Тому рухаємось до трибуналу», – резюмував він.

Нагадаємо, 22 грудня кремлівський диктатор провів пресконференцію, під час якої заявив, що мета російської влади – нібито якнайшвидше припинити війну в Україні.

Читайте також: Війна чи спецоперація? Путін потрапив у свою пастку

 

Теги: росія війна путін радник Михайло Подоляк диктатор

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