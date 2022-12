Подоляк висміяв заву Путіна щодо переговорів

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну варто повернутись у реальність, а не говорити про «готовність до переговорів». Про це Подоляк написав у Twitter.

Путін перед цим дав інтерв'ю російському пропагандистському телебаченню, в якому заявив, що «РФ, на відміну від її опонентів, не відмовляється від переговорів щодо ситуації навколо України і готова домовлятися з усіма учасниками».

На висловлювання диктатора відреагував Подоляк, який написав, що «суб'єкту Путіну настав час повернутися до реальності».

Він зазначив, що саме Росія напала на Україну та вбиває цивільних. Також радник голови ОП наголосив, що РФ не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності.

«Це очевидно. Тому рухаємось до трибуналу», – резюмував він.

Putin needs to come back to reality.

1. Russia single-handedly attacked Ukraine and is killing citizens. There are no other "countries, motives, geopolitics"

2. Russia doesn’t want negotiations, but tries to avoid responsibility. This is obvious, so we are moving to the Tribunal.