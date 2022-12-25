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Путіну байдуже: окупант жаліється, що всіх, хто нарікає, кудись вивозять (перехоплення)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путіну байдуже: окупант жаліється, що всіх, хто нарікає, кудись вивозять (перехоплення)
Жінка окупанта повідомила, що лікарні в Санкт-Петербургапереповнені пораненими
фотоз відкритих джерел

Окупант поскаржився, що видана форма нікуди не годиться, а у взутті лише ноги зламати можна

Російський загарбник під час розмови з дружиною просить її не жалітися нікому і не відправляти листа зі скаргами до президента РФ Володимира Путіна, адже всіх, хто скаржився раніше, вивезли в невідомому напрямку. Про це йдеться в прихопленій розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час телефонної розмови жінка повідомляє окупанту, що їх спільного знайомого, який, ймовірно, був поранений, потягом відправили до іншого госпіталю, адже лікарні в Санкт-Петербурзі переповнені, і наразі працюють лише на екстрені випадки.

Після цього вона озвучує свій намір написати Путіну про всі недоліки військової служби свого чоловіка, адже йому досі не видали зимову форму та не виплатили обіцяних коштів.

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Чоловік негативно реагує на її пропозицію, пояснюючи, що видана форма нікуди не годиться, а у взутті лише «ноги зламати, як на ковзанах – підошва кругла».

Та додає, що «Путіну взагалі по***», що у них діється, і замість допомоги, всіх хто скаржиться вивозять в невідомому напрямку.

«У нас хто скаржиться, всіх х*й знає куди відвозять, бл*», – пояснив окупант.

Нагадаємо, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Теги: Міноборони жінка перехоплення війна окупанти

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