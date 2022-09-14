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ОДКБ тріщить по швах: після Карабаху запалало ще в одному місці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ОДКБ тріщить по швах: після Карабаху запалало ще в одному місці

Військовослужбовці Таджикистану застосували міномети під час перестрілки з киргизькими прикордонниками

Серед членів Організація договору про колективну безпеку Таджикистану та Киргизстану схоже також назріває конфлікт. Таджицькі військові застосували міномети проти киргизьких прикордонників. Про це повідомила прикордонна служба Киргизстану.

Зазначається, що військовослужбовці застосували міномети під час перестрілки з киргизькими прикордонниками на неописаній ділянці спільного кордону.

«14 вересня на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону стався інцидент із застосуванням зброї, в ході якого таджицька сторона застосувала міномети. За попередніми даними, постраждалих і поранених з киргизької сторони немає», – повідомили в пресслужбі.

За даними відомства, інцидент стався в районі Булак-Баші Баткенского району Баткенської області Киргизстану.

«Під час чергування киргизький прикордонник виявив таджицького прикордонника, який в порушення раніше досягнутих домовленостей між сторонами зайняв бойові позиції на неописаній ділянці державного кордону і, ігноруючи законні вимоги киргизької сторони залишити територію, таджицькі прикордонники відкрили вогонь. У відповідь киргизькі прикордонники також застосували зброю. Між прикордонниками спалахнула перестрілка, в ході якої таджицька сторона застосувала міномети. Станом на 09:30 (06:30 за московським часом) перестрілка періодично починається і припиняється», – повідомили в пресслужбі.

На місце інциденту виїхав начальник прикордонного загону Баткен. Були проведені телефонні розмови між начальником Баткенського регіонального управління прикордонної служби Державного комітету національної безпеки (ДКНС) Киргизстану і начальником Сугдського регіонального управління прикордонних військ ДКНБ Таджикистану з метою недопущення ескалації конфлікту. Сторони планують провести зустріч.

Свого часу президент Росії Володимир Путін намагався створити альтернативу НАТО організацію. Членами ОДКБ Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

 Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки з приводу загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) вирішили направити генерального секретаря організації у зону конфлікту Вірменії та Азербайджану та підготувати докладну доповідь главам держав. 

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Теги: Таджикистан Киргизстан росія

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