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З прапорами України і США. Вірмени на мітингу вимагають виходу із ОДКБ

Надія Клочко
glavcom.ua
З прапорами України і США. Вірмени на мітингу вимагають виходу із ОДКБ
На мітингу у Єревані помітили прапори України та США
фото з відкритих джерел

Сотні людей у Єревані вийшли на акцію протесту

У столиці Вірменії Єревані сьогодні, 18 вересня, відбулася масова акція протесту на тлі чергового загострення конфлікту з Азербайджаном. Учасники мітингу вимагають, щоб Вірменія вийшла з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це пишуть місцеві ЗМІ, фото та відео з заходу оприлюднили користувачі соцмереж.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, мітинг відбувається після рішення ОДКБ не направляти війська до Вірменії, в якої загострився військовий конфлікт з Азербайджаном.

Громадяни Вірменії звинувачують російську владу у ненадійності як союзника, а тому не бачать сенсу з перебування країни в організації. За попередніми оцінками, в акції беруть участь кілька сотень людей.

Як свідчать опубліковані у мережі фото і відео, мітингувальники розмахують американськими та українськими прапорами, а також тримають у руках плакати «ОДКБ ПНХ», «Зупиніть російсько-азербайджанську агресію» тощо.

З прапорами України і США. Вірмени на мітингу вимагають виходу із ОДКБ фото 1
З прапорами України і США. Вірмени на мітингу вимагають виходу із ОДКБ фото 2
З прапорами України і США. Вірмени на мітингу вимагають виходу із ОДКБ фото 3

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бойові дії. 13 вересня у режимі відеоконференції відбулася позачергова сесія ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), під час якої були «повністю підтримані посередницькі зусилля Російської Федерації, створені задля стабілізацію обстановки у регіоні». 

Президент країни-агресорки Володимир Путін довів інформацію «про додаткові практичні кроки російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла». Водночас не уточнюється, про які додаткові кроки йдеться.

Також було досягнуто домовленості про направлення до Республіки Вірменія місії організації на чолі з генеральним секретарем ОДКБ.

17 вересня до Єревану прибула спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Таким чином Пелосі хоче продемонструвати підтримку вірменської сторони на тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном. 

Зазначимо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Остання спільна операція в рамках цієї організації проходила на початку року в Казахстані. Країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.

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Теги: протест Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах

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