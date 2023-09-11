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Байден відповів, чи на саміті G20 панувала згода стосовно миру в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден відповів, чи на саміті G20 панувала згода стосовно миру в Україні
Президент США Джо Байден
фото: reuters.com

На саміті була достатня згода щодо необхідності справедливого, справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН

Президент Сполучених Штатів, Джо Байден, повідомив, що на саміті G20, який відбувся в Індії, було досягнуто єдності у питанні встановлення справедливого миру в Україні. Про це повідомляє пресслужба Білого дому

«Ми також обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. І у залі була достатня згода щодо необхідності справедливого, справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність», – зазначив Байден.

Раніше повідомлялося, що «компромісний» кінцевий документ саміту країн «Великої двадцятки» має на меті допомогти союзникам України переконати країни, що розвиваються, посилити тиск на Росію. 

За думкою різних дипломатичних джерел, підсумкова заява зустрічі лідерів G20 створює можливість залучити країни, що розвиваються, до тиску на Москву, щоб вона припинила війну, оскільки «партнери з переговорів тепер повернуться до своїх столиць з обіцянками гарантувати територіальну цілісність України».

Повідомляється, що саме з таких міркувань США, країни Євросоюзу та інших союзників України вирішили виключити із комюніке пряме засудження агресії Росії.

Нагадаємо, дипломати країн G20 розробили компромісне формулювання щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, подолавши розбіжності між Москвою та іншими членами групи, які загрожували перекреслити сподівання на прийняття комюніке за підсумками саміту G20. 

До слова, представники G20 кілька днів намагалися узгодити формулювання спільного комюніке через розбіжності щодо війни в Україні, сподіваючись залучити Росію до розробки так званої «декларації лідерів».

Росію на зустрічі представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який заявив, що заблокує остаточну декларацію, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз.

Теги: Україна Джозеф Байден США саміт саміт великої двадцятки ООН росія Індія президент суверенітет

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