Путін хоче взяти участь у віртуальному саміті G20

Росіяни заявили, що диктатор завдяки онлайн-присутності зможе поговорити із західними лідерами

Президент Росії Володимир Путін наступного тижня має намір взяти участь у віртуальному саміті «Великої двадцятки» (G20), який організовує Індія 22 листопада. Про це повідомив пропагандистський телеканал «Росія-1».

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Росіяни заявили, що диктатор завдяки онлайн-присутності «уперше за довгий час зможе поговорити із західними лідерами».

У вересні на саміті G20 у Нью-Делі Росію представляв міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про те, що наступний саміт буде віртуальним, стало відомо заздалегідь, проте досі не було зрозуміло, хто братиме участь у ньому з російської сторони.

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Наступного тижня Путін також відвідає Мінськ, де триватиме «захід по лінії ОДКБ». Потім очільник Кремля прийме у Москві президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Нагадаємо, 2022 року одна з найважливіших зустрічей у межах G20 відбулася між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Байден та Сі говорили тоді про відносини між країнами та важливість їхньої ролі у вирішенні глобальних проблем.

Також торік на G20 в Індонезії трапився скандал із російською делегацією. Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила: «Давайте на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл переговорів». Віцеспікерка ВРУ Олена Кондратюк тоді відповіла, мовляв, «зі злочинцями не говоримо».

Як повідомлялося, дипломати країн G20 розробили компромісне формулювання щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, подолавши розбіжності між Москвою та іншими членами групи, які загрожували перекреслити сподівання на прийняття комюніке за підсумками саміту G20.

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До слова, представники G20 кілька днів намагалися узгодити формулювання спільного комюніке через розбіжності щодо війни в Україні, сподіваючись залучити Росію до розробки так званої «декларації лідерів».

Росію на зустрічі представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який заявив, що заблокує остаточну декларацію, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз.