Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін хоче взяти участь у віртуальному саміті G20

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін хоче взяти участь у віртуальному саміті G20
Путін наступного тижня має намір взяти участь у віртуальному саміті «Великої двадцятки»
фото з відкритих джерел

Росіяни заявили, що диктатор завдяки онлайн-присутності зможе поговорити із західними лідерами

Президент Росії Володимир Путін наступного тижня має намір взяти участь у віртуальному саміті «Великої двадцятки» (G20), який організовує Індія 22 листопада. Про це повідомив пропагандистський телеканал «Росія-1».

Росіяни заявили, що диктатор завдяки онлайн-присутності «уперше за довгий час зможе поговорити із західними лідерами».

У вересні на саміті G20 у Нью-Делі Росію представляв міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про те, що наступний саміт буде віртуальним, стало відомо заздалегідь, проте досі не було зрозуміло, хто братиме участь у ньому з російської сторони.

Наступного тижня Путін також відвідає Мінськ, де триватиме «захід по лінії ОДКБ». Потім очільник Кремля прийме у Москві президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Нагадаємо, 2022 року одна з найважливіших зустрічей у межах G20 відбулася між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Байден та Сі говорили тоді про відносини між країнами та важливість їхньої ролі у вирішенні глобальних проблем.

Також торік на G20 в Індонезії трапився скандал із російською делегацією. Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила: «Давайте на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл переговорів». Віцеспікерка ВРУ Олена Кондратюк тоді відповіла, мовляв, «зі злочинцями не говоримо».

Як повідомлялося, дипломати країн G20 розробили компромісне формулювання щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, подолавши розбіжності між Москвою та іншими членами групи, які загрожували перекреслити сподівання на прийняття комюніке за підсумками саміту G20. 

До слова, представники G20 кілька днів намагалися узгодити формулювання спільного комюніке через розбіжності щодо війни в Україні, сподіваючись залучити Росію до розробки так званої «декларації лідерів».

Росію на зустрічі представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який заявив, що заблокує остаточну декларацію, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз.

Теги: росія міністр саміт путін Сергій Лавров Індія скандал Олена Кондратюк диктатор Сі Цзіньпін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масова мобілізація – головний негатив від війни для російського суспільства
Питання про нову мобілізацію у РФ може стати актуальним після березневих виборів Путіна
Сьогодні, 12:12
Гіркін зібрався у президенти
У Путіна з’явився конкурент на президентських виборах: хто балотуватиметься
Вчора, 20:39
Шольц під час зустрічі з Путіним
Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із Путіним
Вчора, 17:50

Політика

Путін хоче взяти участь у віртуальному саміті G20
Путін хоче взяти участь у віртуальному саміті G20
Президентські вибори у США: опитування свідчить, що Байден програє Трампу
Президентські вибори у США: опитування свідчить, що Байден програє Трампу
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ розконсервувала рідкісний літак М-55
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ розконсервувала рідкісний літак М-55
Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну
Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну
Foreign Policy: США стоять на порозі Третьої світової
Foreign Policy: США стоять на порозі Третьої світової
Туреччина розглядала розрив дипломатичних відносин із Ізраїлем
Туреччина розглядала розрив дипломатичних відносин із Ізраїлем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
87K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
53K
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
20K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
9858
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
9221
Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну

Новини

Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту