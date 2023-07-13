Байден спрогнозував, скільки ще може тривати війна

«Путін вже програв війну»

Президент США Джо Байден не вважає, що війна Росії проти України може тривати роками, бо Росії не вистачить ресурсів. Про це він сказав на пресконференції.

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«Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. Номер один: я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати цю війну», – сказав він.

Водночас Байден зауважив, що не знає, як закінчиться війна.

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«Моя надія і мої сподівання: ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі... Немає жодної можливості, щоб він виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну», – додав він.

Нагадаємо, триває 505-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.