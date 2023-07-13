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Байден розповів, що потрібно Україні замість ракет Atacms

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден розповів, що потрібно Україні замість ракет Atacms
Джо Байден
фото: Reuters

Українські військові вже мають еквівалент Atacms

Президент США Джо Байден все ще розмірковує над тим, чи передавати Україні далекобійні ракети Atacms. Про це повідомила журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

Вона запитала американського лідера, чи він все ще розглядає питання надання Україні балістичних ракет класу «земля-земля».

«Так, але вони вже мають еквівалент Atacms (імовірно, йдеться про ракети Storm Shadow і SCALP – «Главком»), і найбільше їм потрібні артилерійські снаряди. Ми над цим працюємо», – зазначив Байден.

Нагадаємо, члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, у якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні Atacms. Згодом комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 щодо негайного надання Україні ракет Atacms.

За даними ЗМІ, в адміністрації президента США Джо Байдена тривають негласні дебати щодо можливості передачі Україні далекобійних ракет Atacms.

До слова, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні змінили тональність, коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати Америки все ще розглядають питання надання Україні далекобійних ракет Atacms.

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Теги: ракета Джозеф Байден допомога ЗСУ

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