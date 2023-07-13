Байден розповів, що потрібно Україні замість ракет Atacms
Українські військові вже мають еквівалент Atacms
Президент США Джо Байден все ще розмірковує над тим, чи передавати Україні далекобійні ракети Atacms. Про це повідомила журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.
Вона запитала американського лідера, чи він все ще розглядає питання надання Україні балістичних ракет класу «земля-земля».
«Так, але вони вже мають еквівалент Atacms (імовірно, йдеться про ракети Storm Shadow і SCALP – «Главком»), і найбільше їм потрібні артилерійські снаряди. Ми над цим працюємо», – зазначив Байден.
Нагадаємо, члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, у якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні Atacms. Згодом комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 щодо негайного надання Україні ракет Atacms.
За даними ЗМІ, в адміністрації президента США Джо Байдена тривають негласні дебати щодо можливості передачі Україні далекобійних ракет Atacms.
До слова, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні змінили тональність, коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms.
Раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати Америки все ще розглядають питання надання Україні далекобійних ракет Atacms.
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