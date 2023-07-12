Зеленський повідомив, як пройшла зустріч із Байденом

Зустріч тривала щонайменше вдвічі довше, ніж планувалося

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів дуже хорошу та сильну зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки США Джозефом Байденом. Про це він написав у Telegram.

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«Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою. Дякую, пане президенте!», – написав глава української держави.

Раніше повідомлялося, що країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

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Також за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.