Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив, як пройшла зустріч із Байденом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський повідомив, як пройшла зустріч із Байденом
Очільник України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Зустріч тривала щонайменше вдвічі довше, ніж планувалося

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів дуже хорошу та сильну зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки США Джозефом Байденом. Про це він написав у Telegram.

«Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою. Дякую, пане президенте!», – написав глава української держави.

Раніше повідомлялося, що країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

Також за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.

Читайте також: Саміт НАТО: добре і погане для України
Теги: Володимир Зеленський війна Джозеф Байден Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Главком» виступає інформаційним партнером події
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Сьогодні, 17:59
Перша леді України Олена Зеленська вийшла на центральну площу Вільнюса в красивій вишиванці
Зеленська з'явилася на саміті НАТО у стильній вишиванці від українського бренду (фото)
Сьогодні, 15:44
Єнс Столтенберг: «У Раді буду головувати я, тому ніхто блокувати індивідуально не буде»
Столтенберг повідомив, чим займатиметься Рада Україна-НАТО
Сьогодні, 14:36

Політика

Зеленський повідомив, як пройшла зустріч із Байденом
Зеленський повідомив, як пройшла зустріч із Байденом
Рада пропонує зменшувати тюремне ув'язнення за читання книжок
Рада пропонує зменшувати тюремне ув'язнення за читання книжок
РНБО просить Раду ухвалити закон про легалізацію в Україні медичного канабісу
РНБО просить Раду ухвалити закон про легалізацію в Україні медичного канабісу
«Слуга народу» призупинила членство нардепки Марченко у фракції
«Слуга народу» призупинила членство нардепки Марченко у фракції
Країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України
Країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України трьом пілотам Повітряних сил
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України трьом пілотам Повітряних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
13K
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
8644
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
8293
Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше
7499
Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)
6073
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців

Новини

«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Сьогодні, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту