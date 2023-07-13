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Байден продовжив санкції проти РФ та Ірану

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден продовжив санкції проти РФ та Ірану
Джо Байден
фото з відкритих джерел

Фінансові та візові обмеження є інструментом для запобігання захопленню американців у заручники

Президент США Джо Байден ще на рік продовжив санкції проти організацій та фізичних осіб, відповідальних за незаконне утримання під вартою американських громадян за кордоном. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

«Продовжую на один рік надзвичайний стан у країні у зв'язку з заручниками і неправомірним утриманням за кордоном американських громадян», – заявив Байден.

Наразі під санкціями за неправомірні затримання американців перебувають Федеральна служба безпеки Росії та розвідувальна організація Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Як зазначається, у липні 2022 року Байден підписав указ 14078 про надання американській адміністрації додаткових інструментів для запобігання та припинення захоплення громадян США у заручники та їх утримання під вартою. Серед таких інструментів – фінансові санкції та візові обмеження.

За оцінками офіційних осіб США, санкційний тиск має стати попередженням для тих, хто думає про захоплення американців у заручники.

Раніше ЗМІ повідомили, що санкції Євросоюзу проти Росії посилюватимуться з часом і матимуть дедалі більший довгостроковий вплив на економіку РФ. До прикладу, експорт ЄС до Росії та імпорт із РФ впали більш ніж на 50% порівняно з 2021 роком.

До слова, Польща спільно з Литвою намагаються посилити санкції щодо Білорусі та Росії. Зокрема, це стосується боротьби з обходом уже введених обмежувальних заходів. 

Раніше повідомлялося, що Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти Росії. Зокрема, Лондон обмежиа пов'язаним із Кремлем фізичним і юридичним особам доступ до британської юридичної експертизи.

Теги: санкції США росія Іран

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