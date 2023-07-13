Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

20 бойових зіткнень за добу. Результати пекельних боїв на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
20 бойових зіткнень за добу. Результати пекельних боїв на фронті
Наші воїни стійко тримають оборону
фото ілюстративне

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 505-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, ворог завдав 46 авіаційних ударів та здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

Куп’янський напрямок

Наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове, Авдіївка Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару біля Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Приютного Запорізької області та Козацького – Херсонської. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку. Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ.

Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби противника.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ закінчила роботу над ракетним кораблем «Циклон» проєкту 22800 «Каракурт»
Росія збудувала новий корабель для обстрілу України. ЗСУ назвали його недолік
Сьогодні, 10:14
Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим
Росія отримала нові поставки дронів із Ірану: ЗСУ застерігають про атаку
Сьогодні, 14:21
ЗСУ утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам
Таврійський напрямок: ЗСУ рухаються в напрямку Бердянська
Сьогодні, 14:53

Події в Україні

20 бойових зіткнень за добу. Результати пекельних боїв на фронті
20 бойових зіткнень за добу. Результати пекельних боїв на фронті
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух
«Друзів там немає». Наєв розповів, як Україна мінує кордон із Білоруссю (фото)
«Друзів там немає». Наєв розповів, як Україна мінує кордон із Білоруссю (фото)
У Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі пролунав вибух
Росіяни вивезли 280 дітей із Луганщини до Калмикії – Центр нацспротиву
Росіяни вивезли 280 дітей із Луганщини до Калмикії – Центр нацспротиву
НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина
НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
7632
Саміт НАТО. Луценко грубо насварив владу і розхвалив Порошенка. Мережа бунтує
5972
Університетам та коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання
4598
На Хмельниччині пролунав вибух
4550
У Кропивницькому пролунав вибух
4157
Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту