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Банкова висміяла Путіна та Лаврова через ППО на дахах будинків у Москві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова висміяла Путіна та Лаврова через ППО на дахах будинків у Москві
фото:Reuters

Подоляк дорікнув Кремлю у порушенні міжнародного права

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висміяв керівництво Росії за розміщення комплексів ППО на дахах будівель у Москві. Кремлю дорікнули порушенням міжнародного права, у якому РФ часто звинувачує Україну. Про це Подоляк написав у Twitter.

Радник Банової прокоментував інформацію про розміщення установок ППО «Панцирь-С1» на дахах адміністративних будівель у Москві.

«Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російську ППО в житлових кварталах?» – зазначив Подоляк.

При цьому він закликав російського диктатора Володимира Путіна і його спікера Дмитра Пєскова пояснити концепцію так званої «триденної спецоперації» і довести, що «все йде за планом».

Як повідомлялося, біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ.

Увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства.

Згідно із поширеною інформацією,  зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» може виявити одразу до 30 видів цілей, наприклад, крилаті та балістичні ракети, літаки. Подібні ЗРПК здатні знаходити навіть дрони. У рашистських пабликах уже розпочалася паніка і  істерика з приводу встановлення систем.

Теги: путін Сергій Лавров Михайло Подоляк відео системи ППО

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