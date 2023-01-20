Біля резиденції Путіна встановлений комплекс ППО – ЗМІ (відео)

Установку було виявлено через гучний звук. За припущенням, це «Панцир С1»

Резиденція Путіна в Ново-Огарьово знаходиться за 10 км від місця розміщення установки

Біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ. Про це повідомляє «Сирена».

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Резиденція Путіна в Ново-Огарьово знаходиться за 10 км від місця розміщення установки.

Установку було виявлено через гучний звук. За припущенням, це «Панцир С1».

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Увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства.

Згідно із поширеною інформацією, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» може виявити одразу до 30 видів цілей, наприклад, крилаті та балістичні ракети, літаки. Подібні ЗРПК здатні знаходити навіть дрони. У рашистських пабликах уже розпочалася паніка і істерика з приводу встановлення систем.