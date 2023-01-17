Неспокійна ніч у Бєлгороді: в російському місті працювала ППО
За попередніми даними у Бєлгороді руйнувань і постраждалих немає
Вночі 17 січня у російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Губернатор області заявив, що спрацювала протиповітряна оборона. Відповідна інформація з'явилась у Telegram губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова.
«Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, 16 січня так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збитий над містом безпілотник.
Раніше повідомлялось, що у Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 17 січня, пролунали гучні вибухи.
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