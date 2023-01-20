«Іван-дурень на печі їде». Що відомо про зенітні комплекси «Панцир-С1» у Москві

У Москві хочуть прикритись «Панцирем» від української бавовни. Поки що під захистом тільки міністерство оборони та офісний центр

У Москві на дахах багатоповерхівок активно встановлюють зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир». Уже відомо щонайменше про два такі установки у середмісті. Цю інформацію та фото-докази росіяни розміщують у своїх соцмережах.

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Одну систему, що є цілком логічним, встановили на дах Міністерства оборони, а інший апарат, за допомогою крана, затягнули на дах бізнес-центру за адресою Тетеринський провулок, 8. У ньому розташовані офіси компаній, студія фотозйомки та школа вокалу.

Згідно із поширеною інформацією, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» може виявити одразу до 30 видів цілей, наприклад, крилаті та балістичні ракети, літаки. Подібні ЗРПК здатні знаходити навіть дрони.

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Також «Панцир-С1» може вести вогонь одразу по чотирьох об'єктах супротивника. Наголошується, що радари фіксують у небі навіть великих птахів, але програма відрізняє їх від безпілотників.

У рашистських пабликах уже розпочалася паніка і істерика з приводу встановлення систем.

«Те, що російська територія взагалі ніяк не охороняється системами ППО, стало зрозуміло після успішних атак стратегічних аеродромів. На кожну висотку по «Панцирю» не поставиш. Але тепер про це немає сенсу сумувати, якщо все йде за планом, значить, саме це все і було передбачено ще 11 місяців тому», – пише один із російських блогерів.

Раніше у російських Telegram-каналах також з'явилися фотографії комплексів ЗРК С-400 біля нацпарку «Лосиний острів» та на досвідчених полях Тимірязівської академії. Комплекс може прикривати розташований у підмосковному Щолкові військовий аеродром «Чкаловський».

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Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат коментуючи в ефірі телемарафону фото та відео, що розповсюджуються в соцмережах, заявив, що в нормальних країнах оборону організовують по-іншому, передає Liga.net.

«Іван-дурень на печі їде. У нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі, а вони прям машини на колісній базі [помістили] на дахи будинків величезними кранами. Ну, що тут дивуватися. Виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки немає», – сказав Ігнат.

Нагадаємо, російська влада ну дуже боїться «бавовни» у столиці, і тлі активного просування українських військ у бік кордону країни-терористки, вирішила зміцнити «повітряний щит» Москви. Очікується, що нові майданчики ППО та ПРО тепер будуть розташовані не лише довкола, а й у межах міста.