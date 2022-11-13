Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги Україні
Пакет допомоги буде приблизно того ж обсягу, що й попередні
США вже готують новий пакет військової допомоги Україні, який анонсують у найближчі тижні. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу.
За словами Саллівана, Сполучені Штати Америки й надалі зберігатимуть стабільність у питанні надання Україні військової допомоги. «Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший у найближчі кілька тижнів», – зазначив Салліван.
Радник Байдена також додав, що пакет допомоги буде приблизно того ж обсягу, що й попередні.
При цьому Салліван наголосив, що Білий дім проводить консультації з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік.
Нагадаємо, США повідомили, що продовжать санкції проти РФ після закінчення війни в Україні.
Як раніше повідомлялося, Вашингтон має намір допомогти Україні створити мережу з систем протиповітряної оборони різної дальності.
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