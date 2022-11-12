«Визначна перемога». Білий дім відреагував на звільнення Херсона

Радник Байдена вважає дуже важливим звільнення Херсона

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван назвав визначною перемогою України звільнення Херсона від російських окупантів.

«Схоже, що українці щойно здобули визначну перемогу. Єдиний обласний центр, захоплений Росією в цій війні, тепер знову знаходиться під українським прапором – і це дуже примітно», – сказав Салліван.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території.

Президент Франції Еммануель Макрон привітав громадян України із визволенням Херсона.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що українські сили швидко завершують звільнення правого берега Херсонської області після відступу звідти російських окупантів.

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