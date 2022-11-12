Інтрига на виборах до Сенату США. Перемога демократа в Арізоні зрівняла шанси двох партій

Для збереження більшості в Сенаті демократам тепер потрібно відстояти ще одне крісло

Демократична партія отримала ще одне крісло в Сенаті США. Чинний сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі переміг республіканця Блейка Мастерса. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що перемога Келлі зрівняла шанси двох партій для отримання контролю над Сенатом. Кандидати від обох партій наразі отримали по 49 місць. Для збереження більшості в Сенаті демократам тепер потрібно відстояти ще одне крісло. Більшість їм буде гарантована за рахунок голосу віцепрезидента США Камали Харріс, яка є головою Сенату.

Відомо, що у штаті Невада ще підраховують голоси. Там борються сенаторка-демократка Катрін Кортес Масто і республіканець Адам Лаксалт.

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Ще одним шансом для обох партій є перемога у штаті Джорджія, де чинний сенатор Рафаель Уорнок змагається з республіканцем Хершелем Уокером. Другий тур виборів у Джорджії запланований на 6 грудня.

Нагадаємо, у США 8 листопада відбулись проміжні вибори до Конгресу США та у місцеві законодавчі органи. За попередніми даними виборів в американському Конгресі налічується чимало політиків, які мають українське походження.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США, республіканець Дональд Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу «в певному сенсі розчаровуючими».

Також Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».

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