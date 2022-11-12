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Під час авіашоу в США зіткнулися два літаки (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Під час авіашоу в США зіткнулися два літаки (відео)
У США під час шоу сталася авіакатастрофа
скріншот

Інцидент стався під час авіашоу Wings Over Dallas

Два літаки зіткнулися під час польоту в американському штаті Техас. Інцидент стався під час авіашоу Wings Over Dallas. Про це повідомляє Dallas News.

Зазначається, що у небі зіткнулися бомбардувальник Boeing B-17 та ще один літак. Як повідомляють очевидці, невеликий винищувач часів Другої світової війни врізався в бомбардувальник під час проходу на низькій висоті.

За попередніми даними, тих, що вижили серед екіпажів, немає. Про інших постраждалих не повідомляється.

Катастрофа трапилася близько 13:20 за місцевим часом. Наразі невідомо, скільки людей було на бортах обох літаків. 

Представницький аеропорт Далласа, в якому відбувався захід, повідомив, що рятувальні бригади вже реагують на подію.

Boeing B-17 Flying Fortress це перший американський суцільнометалевий важкий чотиримоторний бомбардувальник. Його випускали у 1938-1968 роки.

Bell P-63 Kingcobra це американський одномоторний винищувач виробництва американської авіакомпанії Bell Aircraft, розроблений на початку Другої світової війни.

Теги: літак США авіашоу

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