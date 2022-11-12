Під час авіашоу в США зіткнулися два літаки (відео)

У США під час шоу сталася авіакатастрофа

Інцидент стався під час авіашоу Wings Over Dallas

Два літаки зіткнулися під час польоту в американському штаті Техас. Інцидент стався під час авіашоу Wings Over Dallas. Про це повідомляє Dallas News.

Зазначається, що у небі зіткнулися бомбардувальник Boeing B-17 та ще один літак. Як повідомляють очевидці, невеликий винищувач часів Другої світової війни врізався в бомбардувальник під час проходу на низькій висоті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередніми даними, тих, що вижили серед екіпажів, немає. Про інших постраждалих не повідомляється.

WATCH: More disturbing footage shows mid-air collision at Wings Over Dallas air show; number of injuries still unknown pic.twitter.com/5WVjoKkbln — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 12, 2022

*viewer discretion advised*



A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon



WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45 Будь ласка, читайте текст після реклами — Mike Saccone (@mikesacconetv) November 12, 2022

Катастрофа трапилася близько 13:20 за місцевим часом. Наразі невідомо, скільки людей було на бортах обох літаків.

Представницький аеропорт Далласа, в якому відбувався захід, повідомив, що рятувальні бригади вже реагують на подію.

Boeing B-17 Flying Fortress це перший американський суцільнометалевий важкий чотиримоторний бомбардувальник. Його випускали у 1938-1968 роки.

Bell P-63 Kingcobra це американський одномоторний винищувач виробництва американської авіакомпанії Bell Aircraft, розроблений на початку Другої світової війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами