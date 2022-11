Під час авіашоу в США зіткнулися два літаки (відео)

Два літаки зіткнулися під час польоту в американському штаті Техас. Інцидент стався під час авіашоу Wings Over Dallas. Про це повідомляє Dallas News.

Зазначається, що у небі зіткнулися бомбардувальник Boeing B-17 та ще один літак. Як повідомляють очевидці, невеликий винищувач часів Другої світової війни врізався в бомбардувальник під час проходу на низькій висоті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередніми даними, тих, що вижили серед екіпажів, немає. Про інших постраждалих не повідомляється.

WATCH: More disturbing footage shows mid-air collision at Wings Over Dallas air show; number of injuries still unknown pic.twitter.com/5WVjoKkbln

*viewer discretion advised*



A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon



WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45

Будь ласка, читайте текст після реклами