Під час авіашоу в США зіткнулися два літаки (відео)
Інцидент стався під час авіашоу Wings Over Dallas
Два літаки зіткнулися під час польоту в американському штаті Техас. Інцидент стався під час авіашоу Wings Over Dallas. Про це повідомляє Dallas News.
Зазначається, що у небі зіткнулися бомбардувальник Boeing B-17 та ще один літак. Як повідомляють очевидці, невеликий винищувач часів Другої світової війни врізався в бомбардувальник під час проходу на низькій висоті.
За попередніми даними, тих, що вижили серед екіпажів, немає. Про інших постраждалих не повідомляється.
WATCH: More disturbing footage shows mid-air collision at Wings Over Dallas air show; number of injuries still unknown pic.twitter.com/5WVjoKkbln— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 12, 2022
*viewer discretion advised*
A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon
WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45Будь ласка, читайте текст після реклами— Mike Saccone (@mikesacconetv) November 12, 2022
Катастрофа трапилася близько 13:20 за місцевим часом. Наразі невідомо, скільки людей було на бортах обох літаків.
Представницький аеропорт Далласа, в якому відбувався захід, повідомив, що рятувальні бригади вже реагують на подію.
Boeing B-17 Flying Fortress це перший американський суцільнометалевий важкий чотиримоторний бомбардувальник. Його випускали у 1938-1968 роки.
Bell P-63 Kingcobra це американський одномоторний винищувач виробництва американської авіакомпанії Bell Aircraft, розроблений на початку Другої світової війни.
Коментарі — 0