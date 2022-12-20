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Білий дім заявив, що США стежать за російськими військами в Білорусі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білий дім заявив, що США стежать за російськими військами в Білорусі
Війська РФ та Білорусі перебувають у прикордонні України
фото з відкритих джерел

США стежать за стратегією застосування сили Росією

Сполучені Штати Америки уважно відстежують взаємодію Москви та Мінська у війні Росії проти України, у тому числі щодо розміщення російських сил на білоруській території. Про це заявила в понеділок речниця Білого дому Карін Жан П’єр на прохання прокоментувати візит Путіна до мінська, передає Укрінформ.

«Нас давно турбує роль Білорусі в російській агресії», – зауважила представниця адміністрації США.

Вона підкреслила, що  режим у Мінську дозволив Кремлю вести війну проти України зі своєї території, яку РФ використовує як плацдарм для своїх військ.

«Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили і надалі робитимемо, у тому числі в Білорусі», – зауважила речниця Білого дому.

Вона підкреслила, що США залишаються в тісному контакті з Україною, яка зараз дає відсіч російській агресії.

Нагадаємо, 19 грудня Володимир Путін разом із міністром оборони Сергієм Шойгу прибув з офіційним візитом у Білорусь.

Путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проекти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.

Наразі визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують перебувати у прикордонних з Україною районах.

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Теги: росія Білорусь США війна Україна

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