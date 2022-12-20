Білий дім заявив, що США стежать за російськими військами в Білорусі

США стежать за стратегією застосування сили Росією

Сполучені Штати Америки уважно відстежують взаємодію Москви та Мінська у війні Росії проти України, у тому числі щодо розміщення російських сил на білоруській території. Про це заявила в понеділок речниця Білого дому Карін Жан П’єр на прохання прокоментувати візит Путіна до мінська, передає Укрінформ.

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«Нас давно турбує роль Білорусі в російській агресії», – зауважила представниця адміністрації США.

Вона підкреслила, що режим у Мінську дозволив Кремлю вести війну проти України зі своєї території, яку РФ використовує як плацдарм для своїх військ.

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«Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили і надалі робитимемо, у тому числі в Білорусі», – зауважила речниця Білого дому.

Вона підкреслила, що США залишаються в тісному контакті з Україною, яка зараз дає відсіч російській агресії.

Нагадаємо, 19 грудня Володимир Путін разом із міністром оборони Сергієм Шойгу прибув з офіційним візитом у Білорусь.

Путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проекти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.

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Наразі визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують перебувати у прикордонних з Україною районах.