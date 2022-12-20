Візит Путін до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора

Кремль намагався приховати наміри Путіна змусити Лукашенка піти на подальші поступки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську 19 грудня, ймовірно, відвернув спробу президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші поступки щодо інтеграції з РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Кремль намагався приховати ймовірні початкові наміри Путіна змусити Лукашенка піти на подальші поступки щодо інтеграції з РФ. Також Путін сказав, що «Росія не зацікавлена нікого поглинати», коли йдеться про Білорусь. «Ця заява була зроблена після того, як Лукашенко знову повідомив про незалежність і повний суверенітет Білорусі 16 грудня, і виглядає як захисна реакція на коментарі Лукашенка», – зазначили аналітики.

Під час зустрічі 19 грудня Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, при цьому обидва лідери відзначили, що Білорусь все ще нібито стикається із загрозою Заходу. Путін заявив, що можна вирішити питання підготовки екіпажів білоруської бойової авіації до використання «боєприпасів зі спеціальними боєголовками» через «загострення» в контексті зовнішніх кордонів Союзної держави.

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Раніше ISW оцінювало, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі в російському вторгненні в Україну.

ISW продовжує оцінювати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною. «Той факт, що Путін, здається, прийняв тези Лукашенка, не переконавши його скоригувати їх, опосередковано підтверджує цю оцінку… Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Путін не їздив до Білорусі, щоб переконатися, що Лукашенко вступить у війну, стверджуючи, що такі спекуляції є безпідставними та «дурними»… Безумовно, це заперечення є спробою приховати відчайдушне бажання Путіна втягнути Лукашенка у війну та очевидну невдачу – знову ж таки – зробити це», – йдеться в матеріалі ISW.

Як повідомлялося, Путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проекти та нові рекорди а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.