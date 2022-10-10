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Лукашенко офіційно вступив у війну

Надія Клочко
glavcom.ua
Лукашенко офіційно вступив у війну
Олександр Лукашенко провів термінову нараду з військовими і силовиками
фото з відкритих джерел

Білоруський диктатор заявив про залучення угруповання військ Союзної держави

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко повідомив, що Росія та Білорусь почали розгортання регіонального угруповання військ. 

«Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання союзної держави. Основа (я завжди про це говорив) цього угруповання – армія, збройні сили республіки Білорусь. Повинен вас інформувати, що формування цього угруповання почалося. Воно вже триває, на мою думку, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання», – сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор заявив, що нібито отримав інформацію про підготовку ударів по території Білорусі з боку України. 

«Я вже казав, що в Україні сьогодні не просто обговорюється, а планується завдавання ударів по території Білорусі. Звичайно, українцям це абсолютно не потрібно. Ну, навіщо їм ще відкривати другий фронт на наших південних кордонах, у них – на північних? Ну, навіщо? Це ж божевілля з погляду військових. Але проте процес пішов. Їх штовхають господарі до розв'язання війни проти Білорусі для того, щоб нас туди втягнути. Щоб розібратися заодно з Росією та Білоруссю», – сказав він.

Зазначимо, сьогодні, 10 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з військовими та силовиками. 

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на дані Генштабу ЗСУ повідомила, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Триває 229 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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Теги: росія Білорусь війна

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