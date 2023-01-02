Блінкен провів розмову з новим главою МЗС Китаю: про що говорили

Блінкен повідомив, що обговорив питання відносин США та Китаю

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Про це повідомляє Twitter Блінкена.

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Блінкен повідомив, що обговорив питання відносин США та Китаю, зокрема відкритих каналів зв'язку.

У п'ятницю Цінь Ган, довірений помічник лідера КНР Сі Цзіньпіна, який раніше обіймав посаду посла в США, вступив на посаду глави зовнішньополітичного відомства.

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Він змінив Вана І, який став членом Політбюро ЦК КПК і, як очікується, продовжить відігравати важливу роль у зовнішній політиці Китаю.

Цінь Ган представляв інтереси Китаю в США щодо короткого часу – 17 місяців. Проте за цей період відносини Вашингтона та Пекіна помітно погіршилися.

Раніше Олексій Данілов заявив, що у росіян можуть з'явитися нові власники.

Також представник Державного департаменту США висловив занепокоєння з приводу оголошеного главою Китаю Сі Цзіньпіном після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним глобального партнерства між країнами, оскільки Кремль продовжує свою війну проти України.