Блінкен провів розмову з новим главою МЗС Китаю: про що говорили
Блінкен повідомив, що обговорив питання відносин США та Китаю
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Про це повідомляє Twitter Блінкена.
Блінкен повідомив, що обговорив питання відносин США та Китаю, зокрема відкритих каналів зв'язку.
У п'ятницю Цінь Ган, довірений помічник лідера КНР Сі Цзіньпіна, який раніше обіймав посаду посла в США, вступив на посаду глави зовнішньополітичного відомства.
Він змінив Вана І, який став членом Політбюро ЦК КПК і, як очікується, продовжить відігравати важливу роль у зовнішній політиці Китаю.
Цінь Ган представляв інтереси Китаю в США щодо короткого часу – 17 місяців. Проте за цей період відносини Вашингтона та Пекіна помітно погіршилися.
Раніше Олексій Данілов заявив, що у росіян можуть з'явитися нові власники.
Також представник Державного департаменту США висловив занепокоєння з приводу оголошеного главою Китаю Сі Цзіньпіном після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним глобального партнерства між країнами, оскільки Кремль продовжує свою війну проти України.
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