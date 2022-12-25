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Китай зробив заяву щодо війни в Україні та співпрацю з Росією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай зробив заяву щодо війни в Україні та співпрацю з Росією
Міністр Ван Ї заявив, що Китай «поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру і взаємовигідну співпрацю» з Росією.
фото:Reuers

Міністр Ван Ї: «Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об'єктивності та неупередженості»  

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай має намір поглиблювати співпрацю з Росією наступного року, а також запевнив у «неупередженій» позиції країни щодо війни в Україні. Про це Ван Ї заявив на конференції по відеозв’язку в Пекіні, повідомляє AP.

Міністр заявив, що Китай «поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру і взаємовигідну співпрацю» з Росією.

«Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об'єктивності та неупередженості, не надаючи перевагу тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь і тим більше не шукаючи корисливої вигоди з ситуації», – сказав Ван.

Він також звинуватив Америку в погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що Китай «рішуче відкинув помилкову політику Сполучених Штатів щодо Китаю».

Як раніше повідомлялося, Росія та Китай проведуть спільні воєнно-морські навчання. Нагадаємо, посол Китаю в ЄС Фу Цуна озвучив позицію щодо війни в Україні.

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Теги: росія війна Китай

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