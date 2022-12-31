Глобальне партнерство Китаю з Росією: з'явилась реакція США

Штати та Європа попередили КНР про наслідки через надання Росії військової допомоги у її війні проти України

Представник Державного департаменту США висловив занепокоєння з приводу оголошеного главою Китаю Сі Цзіньпіном після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним глобального партнерства між країнами, оскільки Кремль продовжує свою війну проти України. Про це повідомляє CNN.

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«Пекін стверджує, що він нейтральний, але його поведінка ясно показує, що він все ще інвестує в тісні зв'язки з Росією», – сказав журналістам представник Держдепу.

Він також зазначив, що Штати та Європа попередили КНР про наслідки через надання Росії військової допомоги у її війні проти України або «систематичної допомоги в обході санкцій».

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«Ми уважно стежимо за діяльністю Пекіна», – сказав американський чиновник, додавши, що «ті, хто стане на бік Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильній стороні історії».

«Світ спостерігає за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять чи мовчазно підтримують Росію у її навмисній та неспровокованій війні на вибір», – зазначив представник Держдепу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія може мати довгострокові плани підготовки нових наступальних операцій.