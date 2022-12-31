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Глобальне партнерство Китаю з Росією: з'явилась реакція США

Юрій Лящук
glavcom.ua
Глобальне партнерство Китаю з Росією: з'явилась реакція США
США уважно стежать за діяльністю Пекіна
фото з відкритих джерел

Штати та Європа попередили КНР про наслідки через надання Росії військової допомоги у її війні проти України

Представник Державного департаменту США висловив занепокоєння з приводу оголошеного главою Китаю Сі Цзіньпіном після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним глобального партнерства між країнами, оскільки Кремль продовжує свою війну проти України. Про це повідомляє CNN.

«Пекін стверджує, що він нейтральний, але його поведінка ясно показує, що він все ще інвестує в тісні зв'язки з Росією», – сказав журналістам представник Держдепу.

Він також зазначив, що Штати та Європа попередили КНР про наслідки через надання Росії військової допомоги у її війні проти України або «систематичної допомоги в обході санкцій».

«Ми уважно стежимо за діяльністю Пекіна», – сказав американський чиновник, додавши, що «ті, хто стане на бік Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильній стороні історії».

«Світ спостерігає за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять чи мовчазно підтримують Росію у її навмисній та неспровокованій війні на вибір», – зазначив представник Держдепу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія може мати довгострокові плани підготовки нових наступальних операцій.

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Теги: росія США війна Китай Україна

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