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Глобальну економіку очікують важкі часи – МВФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Глобальну економіку очікують важкі часи – МВФ
Економіка США відокремлена і може уникнути прямого спаду
фото ілюстративне

Три великі економіки – США, ЄС і Китай – уповільнюються одночасно

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що 2023-й для глобальної економіки буде важчим, ніж рік, який залишився позаду. Про це повідомляє Reuters.

Георгієва підкреслила, що для більшої частини світової економіки 2023 рік буде важким, оскільки основні рушії глобального зростання – Сполучені Штати Америки, Європа та Китай – відчувають послаблення активності.

«Чому? Тому що три великі економіки – США, ЄС і Китай – уповільнюються одночасно», – підкреслила вона.

Директор МВФ нагадала, що у жовтні Фонд знизив свій прогноз щодо глобального економічного зростання в 2023 році, враховуючи вплив війни Росії в Україні, а також інфляційний тиск і високі відсоткові ставки, ухвалені центральними банками багатьох країн. Однак відтоді Китай скасував свою політику «нульового зараження» Covid-19 і розпочав хаотичне відновлення національної економіки, хоча споживачі залишаються обережними, оскільки кількість випадків коронавірусу постійно зростає. Тому лідер Китаю Сі Цзіньпін днями закликав до більших зусиль та єдності, оскільки Китай вступає в «нову фазу».

«Вперше за 40 років зростання Китаю в 2022 році, ймовірніше, буде на рівні або нижче глобального зростання», – наголосила Георгієва.

При цьому вона зазначила, що річне зростання в Китаї, можливо, прискориться в 2023 році до 4,4%, тоді як світова активність ще більше уповільниться. Однак коментарі директора МВФ свідчать про те, що наприкінці січня, коли МВФ зазвичай оприлюднює оновлені прогнози під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, може відбутися ще одне скорочення прогнозів як для Китаю, так і для глобальної економіки загалом.

Водночас, відзначає Георгієва, економіка США відокремлена і може уникнути прямого спаду, який, ймовірно, вразить третину світових економік.

«США найбільш стійкі і можуть уникнути рецесії. Ми бачимо, що ринок праці тут залишається досить сильним», – констатує очільник МВФ.

Але цей факт сам по собі ризикований, оскільки може перешкоджати прогресу, якого планує досягти Федеральна резревна система США (ФРС), аби повернути інфляцію в країні до цільового рівня у 2%. Дійсно, американський ринок праці перебуває у центрі уваги чиновників ФРС, які прагнуть, щоб попит на робочу силу зменшився, аби сприяти зниженню цінового тиску.

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Теги: Китай Європейський союз МВФ економіка

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