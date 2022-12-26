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Китайські літаки – у зоні ППО Тайваню: з'явилась реакція США

glavcom.ua
Китайські літаки – у зоні ППО Тайваню: з'явилась реакція США
США й надалі підтримуватимуть Тайвань
фото: AP

Пекін напередодні повідомив про проведення військових навчань в морському й повітряному просторі навколо Тайваню

Білий дім у понеділок висловив стурбованість «провокаційною» військовою активністю Китаю поблизу Тайваню після повідомлень про рекордну кількість китайських літальних апаратів, що зайшли напередодні в зону ідентифікації протиповітряної оборони острова. Про це повідомляє Reuters.

«Ми будемо продовжувати допомагати Тайваню, щоб підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших давніх зобов'язань і згідно з нашою політикою одного Китаю», – йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому.

Раніше в понеділок влада острівної невизнаної країни заявила, що в зону ідентифікації її ППО за останню добу зайшов сімдесят один літак і безпілотник військово-повітряних сил Китаю включно з винищувачами.

Серед іншого, 43 літальні апарати перетнули так звану серединну лінію Тайванської протоки, яка є неофіційною лінією розмежування між Тайванем і материковим Китаєм. У Тайвані неофіційно заявили, що йшлося про імітацію атаки на тайванські та американські цілі в регіоні.

Своєю чергою Пекін напередодні повідомив про проведення військових навчань в морському й повітряному просторі навколо Тайваню у відповідь на, як він заявив, «провокацію» з боку Тайбея та Вашингтона.

Напруженість у відносинах між Тайванем і материковим Китаєм почалась після того, як у серпні візит на острів здійснила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі – третя за ієрархією посадова особа у Штатах.

Нагадаємо, Китай зробив заяву щодо війни в Україні та співпрацю з Росією.

Як раніше повідомлялося, Росія та Китай проведуть спільні воєнно-морські навчання. Нагадаємо, посол Китаю в ЄС Фу Цуна озвучив позицію щодо війни в Україні.

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Теги: США Китай Тайвань конфлікт

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