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У росіян можуть з'явитися нові власники – Данілов

Юрій Лящук
glavcom.ua
У росіян можуть з'явитися нові власники – Данілов
Росія може стати колонією
фото з відкритих джерел

Данілов зазначив, що зараз необхідно звернути увагу на ті процеси, які відбуваються з Росією

Росію поступово підминає під себе одна з сусідніх країн і вона може стати колонією. Тому країну-агресора необхідно знищити якнайшвидше. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

«У росіян можуть з'явитися нові «власники». Ми сьогодні спостерігаємо, що одна країна-сусід поступово підминає РФ під себе, бо там є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція для миру та для нас», – підкрелсив Данілов.

При цьому на запитання про те, чи йдеться про Китай, Данілов не відповів ствердно, але й не заперечив.

Він зазначив, що зараз необхідно звернути увагу на ті процеси, які відбуваються з Росією. Зокрема, у неї залишилося ракет лише на дві-три потужні атаки.

«Ми повинні мати на увазі, що вони можуть отримати «несподіваних друзів» і Росія може стати колонією. Якщо хтось вважає, що з Росією потрібно вести переговори, то я вважаю, що Росію треба знищувати. І якнайшвидше», – наголосив секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов назвав найбільшу помилку Путіна.

Також Данілов заявив, що українська армія може вторгнутися в Росію, якщо цей крок буде необхідний для захисту країни. «Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці розмови, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця», – сказав секретар РНБО.

Також Олексій Данілов вважає, що Кремль перестав погрожувати ядерною зброєю, оскільки прислухався до думки Китаю.

У той же час коментуючи заяву прессекретаря Путіна про необхідність поступок з боку України, секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що у Кремлі випали з реальності.

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Теги: РНБО Олексій Данілов росія Китай Україна

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