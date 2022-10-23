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Борис Джонсон не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єра Британії – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Борис Джонсон не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єра Британії – ЗМІ
Джонсона підтримали всього 59 депутатів-торі
фото: Getty Images

Борис Джонсон відмовився від лідерської гонки консерваторів

Борис Джонсон втрачає шанси на прем'єрське крісло Великої Британії. Його підтримали 59 депутатів-торі, але для того, щоб продовжити вибори, йому потрібно було набрати 100. Про це повідомляє Sky News.

Швидше за все, новим прем'єром стане Ріші Сунак: ексглава Мінфіну, 42-річний етнічний індус, який, власне, й ініціював бунт в уряді, після якого Борис Джонсон змушений був піти у відставку. Сунак лідирує в номінаціях серед депутатів від Торі, маючи 144 прихильники.

Раніше стало відомо, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висуне свою кандидатуру на наступних виборах очільника британського уряду на тлі відставки Ліз Трасс, яка обіймала посаду протягом 44 днів. До моменту обрання нового прем’єра Трасс продовжуватиме виконувати свою обов'язки.

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Теги: вибори Велика Британія Борис Джонсон

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