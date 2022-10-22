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Борис Джонсон перервав відпочинок на морі заради прем'єрського крісла

Юрій Лящук
glavcom.ua
Борис Джонсон перервав відпочинок на морі заради прем'єрського крісла
Джонсон планує взяти участь у перегонах за лідерство
фото з відкритих джерел

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон повертається із відпустки на Карибських островах

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готовий взяти участь у виборах глави Консервативної партії і, відповідно, наступного глави уряду, заради цього він перервав відпочинок на морі, повідомляє Sky News з посиланням на його соратника.

Член парламенту від Консервативної партії Джеймс Даддрідж розповів телеканалу, що Джонсон планує взяти участь у перегонах за лідерство.

«Я зроблю це», – процитував політик слова Джонсона. Він додав, що зараз колишній прем'єр-міністр повертається із відпустки на Карибських островах.

Для участі у виборах Джонсону необхідно набрати 100 номінацій від депутатів-консерваторів до 14:00 (16:00 за київським часом) понеділка. На даний момент його відкрито підтримали 43 особи. Колишній голова Мінфіну Ріші Сунак набрав уже 74 номінації, а лідер палати громад Пенні Мордонт – єдина, хто офіційно заявив про плани брати участь у виборах, – 18 номінацій.

Напередодні стало відомо, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висуне свою кандидатуру на наступних виборах очільника британського уряду на тлі відставки Ліз Трасс, яка обіймала посаду протягом 44 днів. До моменту обрання нового прем’єра Трасс продовжуватиме виконувати свою обов'язки.

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Теги: вибори Велика Британія Борис Джонсон

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