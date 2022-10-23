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Може знову стати прем'єром Британії: Джонсон набрав достатню кількість голосів партії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Може знову стати прем'єром Британії: Джонсон набрав достатню кількість голосів партії
Його політична фігура досі викликає чимало розбіжностей
фото з відкритих джерел

Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів Консервативної партії

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів Консервативної партії. Така кількість голосів дозволяє йому взяти участь у конкурсі на посаду лідера цієї політсили та поборотися за повернення до прем'єрського крісла. Про це пише ВВС, посилаючись на власні джерела.

Опонентами Джонсона є канцлер Казначейства Ріші Сунак та Лідер Палати громад Пенні Мордонт. Також серед претендентів зараз є міністр міжнародної торгівлі Кемі Баденок і колишній міністр внутрішніх справ Суелла Браверман.

Кандидатам для участі у конкурсі необхідно отримати щонайменше 100 голосів підтримки до понеділка, 24 жовтня. Незважаючи на високий рівень підтримки Джонсона, його політична фігура досі викликає чимало розбіжностей серед депутатів-консерваторів.

При цьому багато британських політичних діячів вірять у шанси Джонсона повернутися в крісло прем'єра. Журналісти пишуть, що багато людей, які раніше пішли з уряду Джонсона, зараз готові знову підтримати його.

Напередодні стало відомо, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висуне свою кандидатуру на наступних виборах очільника британського уряду на тлі відставки Ліз Трасс, яка обіймала посаду протягом 44 днів. До моменту обрання нового прем’єра Трасс продовжуватиме виконувати свою обов'язки.

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Теги: прем’єр-міністр вибори Велика Британія Борис Джонсон

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