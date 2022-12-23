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Британська розвідка оцінила майбутні реформи війська РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка оцінила майбутні реформи війська РФ
За даними британської розвідки, Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок її вторгнення в Україну
фотоз відкритих джерел

Залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для збільшення війська, «коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні»

Військове керівництво країни-агресорки представило президенту РФ Володимиру Путіну плани щодо розширення російської армії приблизно на 30% до 1,5 мільйона осіб. Однак неясно, коли буде досягнуто цього рівня. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив, що розширення включатиме як мінімум дві бригади на північному заході Росії, чисельність яких збільшиться до дивізії. Він посилався на передбачувану загрозу з боку Фінляндії та вступ Швеції до НАТО.

За даними британської розвідки, це одне з перших уявлень про те, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок її вторгнення в Україну.

При цьому в міноборони Британії зазначають, що залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для такого збільшення, «коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні».

Як повідомлялося, російський терорист й воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков прокоментував майбутні реформи війська РФ, які у своїй доповіді озвучив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Серед головних нововведень: формування військових округів, армійських корпусів, мотострілецьких дивізій (на території України), збільшення воєнної авіації, а також створення нових полків та бригад.

Нагадаємо, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: британська розвідка Ігор Гіркін ворог злочинець Сергій Шойгу Міноборони міністр росія розвідка

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