Британська розвідка оцінила майбутні реформи війська РФ

За даними британської розвідки, Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок її вторгнення в Україну

Залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для збільшення війська, «коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні»

Військове керівництво країни-агресорки представило президенту РФ Володимиру Путіну плани щодо розширення російської армії приблизно на 30% до 1,5 мільйона осіб. Однак неясно, коли буде досягнуто цього рівня. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив, що розширення включатиме як мінімум дві бригади на північному заході Росії, чисельність яких збільшиться до дивізії. Він посилався на передбачувану загрозу з боку Фінляндії та вступ Швеції до НАТО.

За даними британської розвідки, це одне з перших уявлень про те, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок її вторгнення в Україну.

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При цьому в міноборони Британії зазначають, що залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для такого збільшення, «коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні».

Як повідомлялося, російський терорист й воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков прокоментував майбутні реформи війська РФ, які у своїй доповіді озвучив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Серед головних нововведень: формування військових округів, армійських корпусів, мотострілецьких дивізій (на території України), збільшення воєнної авіації, а також створення нових полків та бригад.

Нагадаємо, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.